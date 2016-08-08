Рио-де-Жанейро, Бразилия, 8 августа, 2016, 20:13 — ИА Регнум. Женская сборная России по гандболу одержала свою вторую победу в рамках Олимпийских игр. Встреча со сборной Франции завершилась со счетом 26:25, сообщает портал sportbox.ru.

galka.if.ua Гандбол

Напомним, ранее российские спортсменки победили сборную Южной Кореи с результатом 30:25.

Российская сборная по гандболу на групповой стадии олимпийского турнира выступает в одной группе с командами Южной Кореи, Франции, Аргентины, Швеции и Нидерландов.

Следующими соперницами сборной России станет сборная Швеции, встреча с ней состоится 10 августа.

Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро завершатся 21 августа.