Баку, 8 августа, 2016, 20:02 — ИА Регнум. Россия будет стремиться, чтобы Армения и Азербайджан нашли такое решение по Карабаху, которое является компромиссным, но приемлемым для обеих сторон, заявил президент России Владимир Путин во время встречи со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым в Баку, 8 августа.

kremlin.ru Встреча президентов России и Азербайджана

«Вы (Ильхам Алиев — ИА REGNUM ) упомянули о Карабахе. Это, действительно, проблема, которая всем нам досталась из нашего, ещё советского, прошлого. Знаю, насколько это острый вопрос для Азербайджана и Армении. Мы будем стремиться к одному: чтобы Армения и Азербайджан нашли такое решение, которое является компромиссным, но приемлемым для обеих сторон, чтобы здесь не было победителей, чтобы победителями были народы двух стран, чтобы оба государства чувствовали, что они решили эту сложную задачу в интересах сегодняшнего дня и будущих поколений», — приводит слова Путина пресс-служба Кремля.

Президент Азербайджана в свою очередь особо подчеркнуть роль России в урегулировании Нагорно-Карабахского конфликта. «Мы эту роль ценим, и Ваше личное участие играет очень важную роль в процессе урегулирования. Встреча в Санкт-Петербурге в июне была особо посвящена этой проблематике, и я благодарю Вас за Ваше личное активное участие в этом процессе», — сказал Алиев.

После беседы с Ильхамом Алиевым Владимир Путин принял участие в трёхсторонней встрече с президентами Азербайджана и Ирана.

По итогам встречи Владимир Путин, Ильхам Алиев и Хасан Рухани приняли декларацию, в которой подтвердили намерение развивать трёхстороннее сотрудничество.

Декларация касается таких сфер сотрудничества как совместная борьба с терроризмом, урегулирование региональных конфликтов, взаимодействие на Каспии, развитие связей в энергетике, на транспорте и других сферах.

Стороны договорились создать рабочие группы по направлениям сотрудничества, представляющим взаимный интерес.

Перед визитом в Азербайджан президент РФ в интервью азербайджанскому государственному информационному агентству «АзерТАдж» заявил, что Россия отдаёт себе отчёт в ответственности, лежащей на плечах Армении и Азербайджана в вопросе урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе.

«Достижение компромисса предусматривает нахождение оптимального баланса между принципами территориальной целостности и правом народов на самоопределение. Мы полностью отдаём себе отчёт в том, какая ответственность лежит на плечах руководства Азербайджана и Армении. Приветствуем конструктивный настрой, который преобладал на последнем саммите по урегулированию конфликта, состоявшемся 20 июня этого года в Санкт-Петербурге», — сказал Владимир Путин.

По его словам, итоговой целью урегулирования должна стать «договорённость, при которой ни одна из сторон не была бы ни победителем, ни побеждённым, уступки были бы взаимными, выгоды для каждой из сторон стали ясными для общественного мнения и в Азербайджане, и в Армении».

По словам Путина, Россия готова поддержать «тот вариант решения проблемы, который устроит все вовлечённые стороны, выступить вместе с другими посредниками гарантом урегулирования».