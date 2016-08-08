Рио-де-Жанейро, Бразилия, 8 августа, 2016, 19:59 — ИА Регнум. Владимир Масленников стал бронзовым призером летних Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м, сообщают «Известия».

Олимпийские медали

Российский стрелок показал в финале результат в 184,2 балла, заняв третье место. Золото в данном виде программы завоевал итальянский спортсмен Никколо Камприани, а серебряную медаль получил украинец Сергей Кулиш. Действующий чемпион Европы в этом виде спорта россиянин Сергей Каменский не прошел в финал, показав в отборе только 16-й результат.

Медаль Владимира Масленникова стала шестой в копилке сборной России на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Кроме его награды, в активе у российской сборной одна золотая, две серебряные и две бронзовые медали.