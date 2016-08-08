Москва, 8 августа, 2016, 19:58 — ИА Регнум. По данным министерства иностранных дел Российской Федерации, жизни российского летчика, попавшего в плен к террористам из афганского движения «Талибан» ничего не угрожает. Об этом сегодня, 8 августа, сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

ResoluteSupportMedia Участники террористической группировки «Талибан»

Напомним, 4 августа в афганской провинции Логар совершил аварийную посадку вертолёт Ми-17 ВВС Пакистана. Он направлялся в Россию для проведения ремонта. На его борту находились семь человек — шестеро пакистанских военных и один гражданин России. Все они попали в плен к талибам.

В МИД РФ подчеркнули, что о судьбе экипажа поступает противоречивая информация, но одно можно сказать точно — их жизни ничто не угрожает. Предстоят переговоры об условиях их освобождения.