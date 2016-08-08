Москва, 8 августа, 2016, 19:56 — ИА Регнум. Бывший председатель Российской партии пенсионеров за справедливость (РППС) Евгений Артюх «поставил собственные амбиции, личные договоренности и интересы поставил выше партии». Так объяснил исполняющий обязанности председателя РППС Владимир Бураков свой иск к Артюху.

ppzs.ru Евгений Артюх

«Наше коллегиальное решение по подаче в суд связано лишь с тем, что Артюх собственные амбиции, личные договоренности и интересы поставил выше партии, — заявил Бураков. — Что это? Коррупция, либо он попытался добраться за счет партии до солнца и не понимал, что только сильно обожжется?».

«Единственные, кто на него сейчас давит, — отметил исполняющий обязанности председателя РППС, — это обычные члены партии, люди, 10 и более лет выстраивавшие в регионах свою политическую карьеру, которую он благополучно пытался похоронить. Поэтому члены руководящего органа партии к своей неожиданности тоже были лишены Артюхом полномочий, как только попытались пересмотреть вопросы выдвижения кандидатов в депутаты с запятнанной репутацией: Юревича, Михайлова, Бутова, Савченко. Поэтому мы в суде решили восстановить свое доброе имя».