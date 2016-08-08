Санкт-Петербург, 8 августа, 2016, 20:03 — ИА Регнум. Четыре непарламентские партии могут лишиться права участвовать в выборах в петербургский парламент. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 августа сообщили в городской избирательной комиссии.

assembly.spb.ru Мариинский дворец

У партий «РОТ-фронт», «Парзас» (наблюдатели полагали, что партия с таким названием специально создана для того, чтобы оттянуть голоса у партии «Парнас», — прим.ред.), «Родина» и «Коммунисты России» обнаружилось слишком много брака в подписных листах, которые партии предоставили для регистрации. Такие данные появились после заседания рабочей группы горизбиркома.

У каждой партии проверяли по 3 тыс. 787 подписей. Партия «РОТ-фронт» принесла в комиссию 19 тыс. 475 автографов. Бракованными оказались 12,25% от проверенных, или 464 подписи. Среди 19 тыс. 848 подписей за партию «Парзас» специалисты забраковали 12,01% из проверенных автографов.

Партия «Родина» сдала в горизбирком 20 тыс. 265 подписей, 11,8% из проверенных, или 678 подписей, оказались с браком. «Коммунисты России» принесли 20 тыс. 822 подписных листа, эксперты отмели 450 из них, или 11,8% от проверенных.

Таким образом, скорее всего, партсписки ни одной из перечисленных политических организаций не будут зарегистрированы, количество бракованных подписей у них выходит за 10-процентный барьер. Официальное решение горизбирком вынесет на ближайшем заседании.

При этом «Партию роста», вероятно, ждет успешная регистрация, так как рабочая группа сочла недействительными лишь около 5% подписных листов в ее поддержку. Еще одна непарламентская оппозиционная партия — «Парнас» — все еще ожидает результатов проверки своих документов.

Стоит отметить, что у «забракованных» партий еще есть шанс провести своих кандидатов в городской парламент в качестве одномандатников. В частности, лидер петербургской «Родины» Андрей Петров баллотируется в округе №15.

Добавим, что у партии «Великое Отечество» также обнаружили более 20% недостоверных подписей, в связи с чем ее, судя по всему, также не зарегистрируют.

В единый день голосования, 18 сентября 2016 года, пройдут выборы депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга на очередной пятилетний срок. Из 50 депутатов 25 избирается по партийным спискам по единому округу, еще столько же — по 25 одномандатным округам.