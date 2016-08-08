Салехард, 8 августа, 2016, 19:51 — ИА Регнум. На Ямале в связи с утратой доверия уволен заместитель начальника территориального отделения полиции заместитель начальника ОМВД России по Ямальскому району, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной прокуратуре.

республика-саха-якутия.рф Муксун

Прокурорской проверкой было установлено, что в период с декабря 2015 года по январь 2016 года замначальника Ямальского ОМВД якобы Яхъя Бекишиев осуществлял незаконную деятельность, связанную с организацией приобретения, хранения, транспортировки и реализации рыбы. Как ранее сообщало СКР по ЯНАО, более тонны муксуна и нельмы.

Бекишев вовлек в преступный промысел доверенное лицо, искал перевозчиков рыбы, покупателей, рассчитывал маршруты по транспортировке рыбы, продумывал и обеспечивал принятие мер конспирации.

В январе 2016 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий на него вышли сотрудники регионального управления ФСБ.

В отношении Бекишиева 17 июня 2016 года отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по ЯНАО возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»), которое сейчас находится в производстве.

Учитывая, что сотрудником полиции был нарушен не только запрет на осуществление предпринимательской деятельности, но и не выполнен целый ряд требований к служебному поведению, Бекишиев уволен со службы в связи с утратой доверия.

Кстати, в августе 2014 года Бекишев уже получал строгий выговор после прокурорской проверки. Замначальника ОМВД по Ямальскому району пытался выгородить своего подчиненного — оперуполномоченного Мухамеда Загаштова, которому в марте 2015 года был вынесен приговор по пункту «б» части третьей статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с применением спецсредств»).