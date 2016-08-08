Калуга, 8 августа, 2016, 19:48 — ИА Регнум. Рабочая встреча губернатора области Анатолия Артамонова и президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсана Илюмжинова состоялась сегодня, 8 августа, в Калуге, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Анатолий Артамонов и Кирсан Илюмжинов подписали меморандум о сотрудничестве между ФИДЕ и правительством Калужской области

На встрече речь, в частности, шла о реализации в общеобразовательных организациях калужского региона международного проекта «Шахматы в школах»

Как отметил президента Международной шахматной федерации Кирсан Илюмжинов, данная инициатива поддерживается во многих странах мира. Приобщение детей и подростков к игре в шахматы, которая «сочетает в себе науку, культуру и спорт», способствует всестороннему развитию личности. По словам президента ФИДЕ, в настоящее время в мире свыше шестисот миллионов людей увлечены шахматами. Цель федерации — увеличить количество поклонников этой интеллектуальной игры до одного миллиарда.

По итогам встречи Анатолий Артамонов и Кирсан Илюмжинов подписали меморандум о сотрудничестве между ФИДЕ и правительством Калужской области. Согласно документу, Международная шахматная федерация будет оказывать активное содействие развитию игры в шахматы в Калужской области.

В настоящее время в регионе шахматами занимаются более 3,5 тысяч человек, в районах работают 9 отделений шахмат. В прошлом году спортсменам области присвоено 319 спортивных разрядов, проводятся турниры различного уровня среди детей, молодежи и людей старшего возраста. Сборные команды Калужской области регулярно принимают участие в межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях различного уровня. Министерством спорта Калужской области проведена государственная аккредитация региональной общественной организации «Калужская областная шахматная федерация». Утверждена программа развития шахмат в Калужской области на 2016−2020 годы, главной целью которой является создание условий для дальнейшего развития шахмат, приобщения к занятиям ими различных слоев общества, пропаганды шахмат как составляющей части здорового образа жизни.

Отметив большое значение данного вида спорта для гармоничного развития подрастающего поколения, калужский губернатор Анатолий Артамонов подчеркнул, что будет и в дальнейшем поддерживать проект «Шахматы в школах». «Мы будет эту программу всячески продвигать, а также поощрять педагогов и директоров школ, которые будут активно заниматься этой работой. Уверен, что игра в шахматы будет способствовать повышению успеваемости наших детей, и убережет их от пагубных привычек», — отметил натолий Артамонов.

Напомним, что Международная шахматная федерация (ФИДЕ) основана в 1924 году. С 1980 г. — член ЮНЕСКО. В 1999 г. признана Международным Олимпийским Комитетом (МОК), как высший руководящий орган, отвечающий за развитие шахматного спорта в мире и проведение международных шахматных чемпионатов. В состав ФИДЕ входят 187 национальных шахматных федераций.

В настоящее время ФИДЕ обсчитывает рейтинги более 12 000 турниров в мире, проводятся около 100 000 неофициальных турниров. Это единственная федерация, где инвалиды имеют возможность соревноваться наравне со всеми. Читайте также: В Калуге стартовал Международный шахматный турнир