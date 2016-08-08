Москва, 8 августа, 2016, 19:48 — ИА Регнум. Российские торговцы электроникой оспаривают результаты расследования Федеральной антимонопольной службы (ФАС), выявившей признаки сговора в ценообразовании на продукцию Apple в России, сообщает агентство «РИА Новости».

flickr.com Apple

Напомним, 8 августа Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) сообщила о возбуждении дела в отношении компании Apple по подозрению в координации ценообразования у реселлеров iPhone на российском рынке, что вызвало формирование одинаковых розничных цен на эти устройства.

Представители ООО «Эльдорадо», интернет-магазина Ozon, компаний «Юлмарт» и «Евросеть» заявили, что при ценообразовании всегда исходили из конъюнктуры рынка и ни в какие ценовые сговоры ни с кем не вступали.

В свою очередь, представители МТС, «Мегафона», «Вымпелкома» (торговая марка «Билайн»), «Связного» и «М.Видео» от комментариев по этому поводу отказались.