Ставрополь, 8 августа, 2016, 19:48 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM ЖКХ

В Ставропольском крае на 3,1% снизилось число получателей субсидий на оплату услуг ЖКХ. Если в первом полугодии таких семей было 12%, то в этом году — 8,9%. Такие данные предоставлены корреспонденту ИА REGNUM в Ставропольстате.

Причина такого изменения не в росте доходов населения края, а в изменении условий получения субсидий. Если до августа 2015 года предельно допустимая планка семейных трат на услуги ЖКХ находилась на уровне 15%, то со второго полугодия прошлого года она выросла до 22% — или больше пятой части всего бюджета семьи. Если семья тратит больше, то только в этом случае она может претендовать на получение субсидии.

В результате, если на 1 июля 2016 года субсидии получали 94,9 тыс. семей края, то к текущему периоду текущего года их число составило 84,7 тысяч.

При росте тарифов снизился и средний размер самой субсидии с 1785 рублей в прошлом году до 1640 рублей в текущем.

«В семейном бюджете затраты ставропольцев на оплату коммунальных услуг являются самой значимой статьей расходов. В 2015 году на их долю приходилось 10,6%», — сообщили в Ставропольстате.

Больше всего семей-получателей субсидий в городах Лермонтове (23,6%), Георгиевске (16,4%), в Советском районе (14,1%), Красногвардейском (12,7%), Левокумском (11,6%).

Напомним, с 1 июля в крае выросли тарифы. В 207 поселениях края их рост составит от 2,7 до 4,2 процента. В основном это сельская местность, где в совокупном платеже преобладает газ. В 77 населенных пунктах — от 4,3 до 6,3 процента, в шести — до 6,4 процента.

Темп прироста тарифов на электроэнергию для населения с 1 июля составил 7,2 процента. Среднекраевой рост тарифов на отопление составил 3,7 процента. Среднекраевая прибавка в платежках в графе «Водоснабжение и водоотведение» равна 6,2 процента. Цены на газ возросли на 2,1 процента.

Кубометр газа с использованием счетчиков индивидуального учета для населения края теперь стоит 5 рублей 39 копеек, при одновременном отоплении помещения — 5 рублей 36 копеек. Цена пользования сетевым газом за месяц с человека (при отсутствии счетчиков индивидуального учета) составила 53,9 рубля.