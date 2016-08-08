Франкфурт-на-Майне, Германия, 8 августа, 2016, 19:47 — ИА Регнум. Ранее неизвестная группа хакеров, именуемая «Strider» или «ProjectSauron», устроила атаку с применением кибершпионажа против выборочных целей в России, Китае, Иране, Швеции, Бельгии и Руанде. Об этом со ссылкой на исследователей в сфере безопасности сообщает агентство Reuters.

Аноним

Обозначенная группа, активная как минимум с 2011 года и, возможно, имеющая связи с национальным разведывательным управлением, использует Remsec — продвинутую часть скрытой вредоносной программы, утверждают специалисты из Symantec.

Шпионский модуль Remsec живёт в сети организации вместо того, чтобы быть установленным на отдельные компьютеры. Он даёт злоумышленникам полный контроль над заражёнными машинами, говорят исследователи. Хакеры могут получить доступ к вводу команд на клавиатуре и краже файлов и других данных.