Уфа, 8 августа, 2016, 19:44 — ИА Регнум. Рабочая встреча президента РФ Владимира Путина с главой Башкирии Рустэмом Хамитовым укрепила позиции последнего. Как считают опрошенные ИА REGNUM эксперты, отсутствие информации об итогах закрытой части встречи свидетельствует о важности и неоднозначности поднимаемых на ней вопросов.

kremlin.ru Рабочая встреча Владимира Путина с главой Республики Башкортостан Рустэмом Хамитовым

Как ранее писало ИА REGNUM, 5 августа Рустэм Хамитов отчитался перед президентом о положении дел в республике. По мнению Хамитова, в первом полугодии региону удалось добиться неплохих результатов.

По мнению политолога Дмитрия Михайличенко, встреча была формально посвящена отчету главы Башкирии о социально-экономическом развитии республики: «В частности, Рустэм Хамитов заявил о том, что в плане выполнения майских указов президента РФ в Башкирии ситуация надежная. Среди перечисляемых главой Башкирии достижений я бы отметил прогресс показателей республики в рейтинге инвестиционной привлекательности Агентства стратегических инициатив (АСИ)».

Стремление региональных элит привлечь инвестиции, снять административные барьеры для бизнеса, безусловно, положительно скажется на развитии крупного региона, уверен эксперт.

«При этом в рамках закрытой части, скорее всего, также обсуждались ключевые вопросы развития республики, — предполагает политолог. — Судя по всему, решение по ним еще не принято, и президент хотел выслушать позицию главы республики».

Как считает эксперт, встреча никак не связана с ходом в Башкирии думских выборов, где никаких проблем у партии власти не ожидается: «Встреча главы республики с Владимиром Путиным укрепляет позиции Хамитова. Тем более что президент России по ее итогам выразил удовлетворенность».

Член Общественной палаты республики Дмитрий Казанцев выразил уверенность, что встреча Хамитова с президентом «показала лояльное отношение федерального центра к республиканскому правительству, а также готовность прислушиваться к личному мнению Рустэма Хамитова по приоритетным направлениям развития региона».

По мнению экономиста Констатнина Кузьминых, об устойчивости социально-экономической ситуации в Башкирии свидетельствует том факт, что республика занимает 10 место в рейтинге «РИА Рейтинг» социально-экономического положения субъектов РФ, 8 место в рейтинге «РИА Рейтинг» кредитоспособности регионов, 11 место в рейтинге развития государственно-частного партнерства, 20 место в национальном рейтинге АСИ состояния инвестиционного климата в субъектах РФ.

«Башкирия показывает устойчивое социально-экономическое развитие и улучшение инвестиционного климата, есть реальные инвестиции. При этом обсуждение вопросов по продаже акций «Башнефти» осталось за кадром, — отмечает эксперт. — В социальном блоке регион держится в середине таблицы регионов по уровням безработицы и младенческой смертности, а также по продолжительности жизни (чуть более 70 лет). Власти Башкирии намерены увеличить продолжительность жизни населения республики за четыре года до 72 лет, снизить на 15% смертность в трудоспособном возрасте и на 15% — младенческую смертность. В настоящее время разрабатывается программа «5 шагов до 72 лет».

«Несмотря на устойчивое социально-экономическое положение Башкирии, для республики принципиально важно наметить новые точки роста, однако их достижение возможно только при согласовании экономической политики с президентом страны, — резюмировал собеседник ИА REGNUM. — Именно этому и была посвящена встреча Хамитова с Путиным. То, что по ее окончании не были сразу озвучены какие-либо судьбоносные для Башкирии решения, свидетельствует об определяющей важности и неоднозначности обсуждаемого вопроса».