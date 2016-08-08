Ереван, 8 августа, 2016, 19:37 — ИА Регнум. Начальник полиции Еревана генерал-лейтенант Ашот Карапетян 8 августа отправлен в отставку. В пресс-службе полиции Армении ИА REGNUM сообщили, что Карапетян уволен приказом начальника полиции Армении Владимира Гаспаряна.

Photolure Полиция применяет против участников шествия спецсредства. 29.07.16, Ереван

5 августа Карапетяну и ряду других полицейских был объявлен строгий выговор по результатам служебного расследования, которое проведено после недавнего разгона полицией, с помощью спецсредств, шествия в поддержку вооруженной группы «Сасна Црер», которая захватила полк полиции в Ереване.

«Они (получившие выговор полицейские — ИА REGNUM ) не надлежащим образом исполняли служебные обязанности, неверно расставили подчиненные силы для охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности. Ими не были предприняты меры, вытекающие из обстановки, своевременно не было обеспечено ограничение доступа участников акций оппозиции в охраняемую зону безопасности вокруг захваченной части. Помимо этого, не были приняты достаточные меры для предотвращения случаев применения насилия к гражданам и журналистам и повреждения журналистской техники», — говорилось в сообщении полиции по итогам служебного расследования.

В нём также уточнялось, что в результате служебного расследования получены сведения о несоразмерном применении силы к манифестантам рядом сотрудников, принято решение о прекращении их полномочий.

Среди уволенных оказался также заместитель начальника оперативного отдела штаба войск полиции полковник Лерник Ераносян — брат заместителя начальника полиции, командира войск полиции Армении генерал-лейтенанта Левона Ераносяна. Сам Ераносян сегодня, 8 августа, был отправлен в отпуск.

17 июля вооруженная группа, называющая себя «Сасна Црер», захватила полк ППС в Ереване, а также нескольких заложников. Спустя несколько дней на улице Хоренаци, где находится захваченный полк, стали собираться сторонники «Сасна Црер», которые проводили митинги и шествия в их поддержку. 29 июля, когда участники одного из шествий свернули с заранее запланированного маршрута и оказались в районе Сари Таг, полиция, при участии гражданских лиц, для разгона манифестантов, применила силу, в том числе и спецсредства. В результате в медучреждения обратились 73 человека, которые получили телесные повреждения. При разгоне демонстрации пострадали несколько журналистов, на которых набросились гражданские лица. В последствии в армянской прессе появились данные, что, кроме полиции, в разгоне шествия участвовали криминальные элементы из окружения нескольких депутатов, представителей Республиканской партии Армении.

По данным Минздрава Армении, в больницах всё ещё остаются 12 человек, госпитализированных после применения полицией силы по отношению к демонстрантам. Из них трое — полицейские, еще двое — журналисты.

После разрешения ситуации с захватом полка ППС, когда все захватчики сдались властям, президент Армении Серж Саргсян, на встрече с представителями общественности, властей и духовного сословия, принёс извинения журналистам за события в ночь с 29 по 30 июля. «Это самое существенное наше упущение за эти дни. Безусловно, все выводы будут сделаны. Принося вам извинения, я прошу — только журналистов, не правоохранителей — забыть об этих событиях, поскольку на самом деле уверен, что подобного впредь не повторится, и хочу также, чтобы эти инциденты в дальнейшем даже на подсознательном уровне не оказывали воздействия на ваш свободный образ действий».