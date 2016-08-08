Калуга, 8 августа, 2016, 19:37 — ИА Регнум. Сегодня, 8 августа, глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов принял участие в рабочем совещании руководителей подразделений городской управы.

Пресс-служба городской Думы Калуги Рабочее совещании руководителей подразделений калужской городской управы

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской Думы Калуги, на совещании были затронуты вопросы работы Единого информационно-расчётного центра Калужской области, а также ход подготовки к отопительному сезону.

По словам начальника управления ЖКХ Калуги Сергея Струева, подготовка к зиме идёт в плановом режиме, но есть проблемы с платежами за коммунальные ресурсы, в частности три управляющие компании задолжали поставщикам ресурсов значительные средства. Управляющие компании находятся в предбанкротном состоянии, в отношении их руководства начата проверка правоохранительными органами, возбуждено уголовное дело.

Александр Иванов предложил проинформировать жителей города о находящихся в критическом состоянии УК.

«Люди должны знать, что их управляющая компания находится на грани краха, — заявил глава городского самоуправления, — ведь жители продолжают добросовестно оплачивать счета за потреблённые ресурсы и содержание жилого фонда, в случае банкротства компаний эти деньги могут быть потеряны, жильцы обслуживаемых домов должны быть своевременно проинформированы о банкротстве управляющей организации для того, чтобы расторгнуть договор и сменить УК».

Предложение главы городского самоуправления Калуги было поддержано руководством городской управы.