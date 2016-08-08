Киев, 8 августа, 2016, 19:27 — ИА Регнум. 8 августа на своем заседании правительство Украины приняло постановление «О внесении изменений в порядок государственной регистрации (перерегистрации) лекарственных средств», передает корреспондент ИА REGNUM.

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Как отметила в своем выступлении и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун, принятие этого постановления позволит упростить государственную регистрацию лекарственных средств, зарегистрированных компетентным органом США, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, Европейского Союза, и сократит до 10 дней срок принятия решения о регистрации лекарственного средства или об отказе в такой регистрации.

«Закон принят, наша задача — принять все необходимые решения правительства, чтобы украинцы получили большой спектр качественных лекарств и была снижена цена. Я уверен, что в ближайшие месяцы это уже должно произойти», — отметил Гройсман.

«В министерстве здравоохранения Украины наработаны все необходимые подзаконные акты, чтобы как можно быстрее ввести эту систему», — добавила, в свою очередь, Супрун.

Ранее Гройсман заявлял, что его правительство намерено расширить фармацевтический рынок страны — «для создания здоровой конкуренции и оптимальных цен на лекарства».

«Сейчас… завышенная стоимость медикаментов в стране связана с монополией на продажу лекарств. Пять-шесть фирм, они никого сюда не пускали, завезти лекарства можно было только через них и только те, которые они считали необходимыми», — пояснил Гройсман. Соответственно, отсутствие конкуренции на фармацевтическом рынке ограничивало выбор медикаментов — «много лекарств мы просто не могли получить».

В середине июля премьер также спрогнозировал снижение цен на лекарства из-за изменения законодательства.

«С нами сейчас монополисты, кто на фармацевтическом рынке, еще поиграют немножко, но потом поймут, что выхода нет и цены на лекарства пойдут вниз», — сказал он.

Сразу после назначения на должность главы правительства в апреле нынешнего года Гройсман заявил, что цены на лекарства на Украине «завышены в разы».