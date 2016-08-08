Москва, 8 августа, 2016, 19:24 — ИА Регнум. Срок ареста скандально известного «бизнесмена» Сергея Полонского продлен решением Пресненского суда Москвы до 21 октября, сообщает НТВ.

Dinozaurus Сергей Полонский

Сергей Полонский обвиняется в хищении более 2,6 млрд рублей при строительстве жилья. Судом принято решение вернуть дело в прокуратуру для устранения процессуальных нарушений.

Стоит отметить, что некоторые СМИ, ссылаясь на пресс-секретаря суда Анастасию Пылину, сообщают о том, что дело Полонского и его подельников будет переквалифицировано по более тяжкой статье. Действия обвиняемого и его подельников будут рассматриваться как совершенные организованной преступной группой.

Сам Полонский не признает себя виновным. Кроме того, он заявил, что пострадавшие от его действий дольщики своих денег не получат, так как его счета заморожены.

Напомним, ранее Сергей Полонский скрывался от российского правосудия в Камбодже и был оттуда экстрадирован в Россию.