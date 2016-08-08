Махачкала, 8 августа, 2016, 19:23 — ИА Регнум. В институте Вишневского в Москве скончалась пострадавшая во время взрыва в банкетном зале «Лайли» в Махачкале. Еще двое скончались в ожоговом центре республики Дагестан. Об этом ИА REGNUM сообщили 8 августа в министерстве здравоохранения Дагестана.

Рамазан Раджабов ИА REGNUM Последствия взрыва газового баллона в Махачкале

Ранее погибли двое, среди которых была и 15-летняя девочка-подросток. Таким образом, число жертв достигло пяти человек. Еще одна пострадавшая девочка со 100 процентными ожогами поверхности тела находится в реанимации. В московских клиниках остаются шесть пострадавших.

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Как сообщало ИА REGNUM, взрыв в банкетном зале «Лайли» в Редукторном поселке Махачкалы произошел 1 августа. Взрыв газового баллона произошел в полуподвальном помещении зала, которое было приспособлено под кухню. В результате пострадали 27 человек. Две из них — несовершеннолетние девочки. Одна из госпитализированных девочек скончалась 5 августа. По данным специалистов АО «Газпром газораспределение Махачкала», взрыв мог произойти из-за коррозии на корпусе газового баллона.