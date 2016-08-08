Киев, 8 августа, 2016, 19:22 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос президента этой страны Петра Порошенко, мэра Киева Виталия Кличко и бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка. Об этом сегодня, 8 августа, сообщают украинские СМИ со ссылкой на источник в ведомстве.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Несуны

Сообщается, что следователи Главного следственного управления генеральной прокуратуры Украины вызвали на допрос президента Порошенко, мэра Кличко и бывшего премьера Яценюка. Все они будут проходить свидетелями по уголовному делу о беспорядках в центре Киева в январе-феврале 2014 года, когда был совершен государственный переворот.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что бывшие и нынешние высокопоставленные должностные лица исправно ходят на допросы в генпрокуратуру по этому делу.

Что касается допроса Порошенко, то этот вопрос был обговорен заранее и теперь генпрокуратура и администрация президента согласовывают рабочий график Порошенко.

По словам Луценко, на допросы также вызывались: лидер Радикальной партии Олег Ляшко, министр внутренних дел Арсен Аваков, действующий секретарь СНБО Александр Турчинов.