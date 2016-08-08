Алеппо, Сирия, 8 августа, 2016, 19:19 — ИА Регнум. После «прорыва блокады» Алеппо армия правительства Сирии намерена провести мощную контратаку против вооружённой оппозиции, передаёт Frankfurter Allgemeine Zeitung.

ИА REGNUM

Союзные сирийскому президенту Башару Асаду силы — военизированная ливанская шиитская партия «Хезболла» и шиитские группы из Ирака — направили подкрепление в город, сообщают источники Deutsche Presse-Agentur.

С другой стороны, по информации немецких СМИ, атаку планируют и сами повстанцы, удерживающие оборону города на северо-западе Сирии.

Ранее, 5 августа ИА REGNUM сообщало, что сирийские повстанцы утверждают, что они близки к прорыву осады правительственных сил Сирии. Последние взяли в блокаду части города Алеппо, удерживаемые оппозицией. По их словам, повстанцам удалось вернуть контроль над военным колледжем города, расположенным недалеко от осаждённой стратегически важной области.

Заявления об изменениях на сирийском фронте были сделаны в соцсетях двумя экстремистскими фракциями, в том числе отделением «Аль-Каиды» (запрещена в РФ) в Сирии, которая известна как «Фронт завоевания Леванты». Боевики продвигаются к колледжу, где в мирное время обучают артиллеристов. Объект расположен в 1,6 км от осаждённых районов оппозиции.

Сирийская обсерватория по правам человека подтвердила захват части объекта. Группа активистов отмечает ожесточённые столкновения, вспыхнувшие в колледже. Потери есть с обеих сторон.

Пресс-служба «Хезболлы» — ливанской шиитской военизированной группировки, воюющей на стороне армии президента Сирии Башара Асада — опровергла сообщения вооружённой оппозиции.