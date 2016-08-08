Волгоград, 8 августа, 2016, 19:18 — ИА Регнум. На крупнейшем металлургическом заводе Волгограда произошел пожар. Клубы едкого, черного дыма ветром с Волги относит в сторону жилых домов, передает корреспондент ИА REGNUM. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, сообщение на пульт дежурного о возгорании на «Красном октябре» поступило сегодня в 18:20.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Пожар на заводе в Волгограде

Прибывшие на место огнеборцыустановили, что очаг возгорания находится в сталелитейном цехе. Здесь загорелось масла в трансформаторной подстанции. Огонь охватил площадь в 70 кв. метров.

Пожару присвоен второй номер сложности. В настоящий момент проводится пенная атака. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Информация о произошедшем уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, летом прошлого года на заводе уже тушили пожар. Тогда загорелся распределитель трансформатора 6×10 м. Возгорание трансформатора произошло и в 2012 году. Причем дважды, Во всех случаях обошлось без пострадавших.