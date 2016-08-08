Киев, 8 августа, 2016, 19:18 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура Украины вызывает на допрос президента страны Петра Порошенко — по делу о преступлениях против активистов Евромайдана в январе-феврале 2014 года.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Виталий Кличко

Об этом 8 августа сообщают «Украинские новости» со ссылкой на источник в ведомстве.

Согласно информации СМИ, Порошенко вызывается для допроса в качестве свидетеля. Ориентировочно допрос состоится в августе. Также Генеральная прокуратура вызвала на допрос мэра Киева Виталия Кличко.

Украинские СМИ напоминают, что в разное время генпрокуратура уже допросила бывшего премьер-министра Арсения Яценюка, министра внутренних дел Арсена Авакова и секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова.

ИА REGNUM напоминает, что в феврале этого года Порошенко заявил — уже вынесено 18 приговоров против 26 человек, обвиняемых преступлениях против активистов Майдана.

«В 84-х делах расследование завершено и они рассматриваются в судах, еще 11 дел переданы в суд, и по ним в феврале должны начаться судебные разбирательства, продолжается досудебное расследование в 63 производствах», — отметил он.

«Первые из преступников, которые убивали украинских Героев, наконец, заключены в тюрьму. Подчеркиваю: ни один из них не останется безнаказанным», — заявил тогда Порошенко, отметив, что общее количество подозреваемых по этому делу — 282 человека.