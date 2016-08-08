Тайбэй, 8 августа, 2016, 18:45 — ИА Регнум. Власти Тайваня подали жалобу на Кению из-за депортации пяти его граждан в Китай после того, как местный суд оправдал их по обвинению в нелегальном исправлении телекоммуникационных операций, передаёт Reuters.

Тайваньский монах

5 августа кенийский мировой суд оправдал пятерых тайваньцев и 35 граждан Китая после того, как следователи не смогли доказать их вину.

В своём решении магистрат (единолично рассматривающий судебные дела) Джойс Гандани говорил, что пятерых лиц необходимо репатриировать в страну происхождения — в Тайвань. Но представитель тайваньского правительства в Южной Африке Джон Чен поведал о том, что они настояли на том, чтобы быть отправленным в Китай.

Кения, наряду с подавляющим большинством стран в мире, не имеет дипломатических отношений с Тайванем и считает остров составной частью КНР в соответствии с официальной позицией Пекина.

«Кенийские власти подпольным образом отправили пять граждан Тайваня вместе с 35-китайскими на борту самолёта, зафрахтованного правительством Китая, который прилетел в Китай вчера вечером в 23.40 по местному времени», — сказал Чен агентству Reuters.