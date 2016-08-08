Минск, 8 августа, 2016, 18:38 — ИА Регнум. «В целом компания продолжает оставаться малоинтересной и незаметной для граждан», — сказано в распространённом 8 августа пресс-релизе участников программы «Правозащитники за свободные выборы», оценивших ход парламентской кампании в Белоруссии.

goodfon.ru Незаметность

Программу наблюдения осуществляют оказывающие поддержку прозападной оппозиции в постсоветской республике «Правозащитный центр «Весна» и «Белорусский Хельсинкский комитет». Целью компании заявлена «оценка избирательного процесса с точки зрения белорусского избирательного законодательства и международных стандартов свободных и демократических выборов, информирование белорусской общественности и международного сообщества о ходе избирательной кампании и итогам мониторинга».

Участники кампании констатировали закрытый режим и непрозрачность проверок избиркомами подписей, собранных за выдвижение кандидатов в депутаты нижней палаты Национального собрания — Палаты представителей. Такой режим, считают в ПЦ «Весна» и БХК, создает «возможности для манипуляций и политически мотивированных подходов при принятии решений об отказе в регистрации или регистрации конкретного кандидата в депутаты».

Напомним, голосование за зарегистрированных кандидатов состоится 11 сентября и в государственных СМИ постсоветской республики процедура голосования называется «выборами». Прозападная оппозиция была вынуждена отказаться от бойкота — часть её участвует в парламентской кампании, выдвинув кандидатов в депутаты, что способствует легитимации нового (шестого) состава Нацсобрания.

«Правозащитники за свободные выборы» отметили также улучшения выборного процесса. В частности, отмечен прогресс в создании условий для агитации «по сравнению с предыдущими выборами». В то же время указано на 13 рассмотренных в суде жалоб на действия исполкомов, решивших отказать оппозиционерам во включении в состав участковых избирательных комиссий — все жалобы были отклонены. Также у участников кампании есть нарекания на информирование граждан о проблемных вопросах хода избирательной кампании.

Как сообщало ИА REGNUM, регистрация кандидатов в депутаты ППНСРБ продлится до 11 августа (приём документов на регистрацию завершился 1 августа). На депутатский мандат претендуют 630 выдвиженцев, в том числе от прозападной оппозиции. В Белоруссии нет зарегистрированных пророссийских политических партий и СМИ.

Также напомним, 24 мая на совещании по организации работы по подготовке и проведению парламентской кампании Александр Лукашенко заявил, что одним из критериев будущего депутата «должен явиться вопрос независимости нашего государства», распорядившись: «Если кто-то выступает против — мы им должны просто объявлять войну!».