Тбилиси, 8 августа, 2016, 18:36 — ИА Регнум. «Восемь лет назад в Грузии разыгралась большая трагедия, к сожалению, по нашей же неразумности», — так в интервью грузинскому изданию «Квирис палитра» оценил события августа 2008 года грузинский эксперт Сандро Твалчрелидзе. Он напомнил, что Россию в войне еще никто победить не смог.

Цитата из х/ф «Александр Невский». реж. Сергей Эйзенштейн, Дмитрий Васильев, Борис Иванов. 1938. СССР «Но если кто с мечом к нам войдёт — от меча и погибнет! На том стоит и стоять будет русская земля»

«Россию в войне не победил ни Наполеон, ни Гитлер, ни мы. Втягивание в эту авантюру было большой глупостью. Хорошо помню, что в те годы по военным расходам на душу населения мы занимали второе место в мире. Явно было видно, что Саакашвили собирался вернуть территории силовыми методами, что хорошо использовала Россия в своих интересах и втянула нас в первую же провокацию», — пояснил эксперт.

По его словам, в Грузии явно заметно усиление пророссийской пропаганды, увеличилось число пророссийски настроенных общественных и политических организаций, но они, по мнению Твалчрелидзе, никогда не обретут в стране политического влияния.

«Эти люди выполняют свои поручения, накапливают деньги, содержат семьи, но после августовской войны сделанные в грузинской политике российские ставки абсолютно проигрышные. Так Россия успеха добиться не сможет», — заявил эксперт и предположил, что на предстоящих в Грузии 8 октября парламентских выборах ни одна пророссийская партия 5% барьера преодолеть не сможет.