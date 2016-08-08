Рио-де-Жанейро, Бразилия, 8 августа, 2016, 18:31 — ИА Регнум. Российская саблистка Софья Великая одержала волевую победу над француженкой Шарлотт Лембах и прошла в четвертьфинал Олимпийского турнира, сообщает «Лайф».

Marie-Lan Nguyen Софья Великая

Поединок российской прославленной фехтовальщицы проходил очень драматично. Софья, добившись преимущества со счетом 9:2, позволила сопернице сравнять счет до показателей 14:14. Решающий укол был всё-таки нанесен нашей спортсменкой и подтвержден при помощи видеоповтора. В итоге Софья Великая пробилась в восьмерку сильнейших вместе с Екатериной Дьяченко, победившей двукратную олимпийскую чемпионку из США Мариэль Загунис со счетом 15:12.

Напомним, российские саблистки являются действующими чемпионками мира в командном первенстве, а Софья Великая завоевала звание чемпионки мира в личных соревнованиях.