Берлин, 8 августа, 2016, 18:08 — ИА Регнум. В борьбе против отмывания денег и финансирования терроризма министр финансов Германии Вольфганг Шойбле призывает значительно повысить количество персонала, передаёт Frankfurter Allgemeine Zeitung. Количество сотрудников в уполномоченных группах дознания в предстоящем году будет увеличено вчетверо. Шойбле подтвердил в Берлине сообщение деловой газеты Handelsblatt.

European University Institute Вольфганг Шойбле

После этого летом 2017 года планируется увеличить состав т.н. Financial Intelligence Unit (FIU) одновременно с его переездом из Федерального криминального бюро Германии в таможню.

Позднее возможно доведение числа сотрудников до 160, даже если казначейство ФРГ не намерено официально подтвердить такие цифры. Точная концепция изменений разрабатывается в настоящее время в проектной группе.

Партнёры ХДС по коалиции — «социал-демократы» поддерживают инициативы Шойбле.