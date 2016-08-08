Санкт-Петербург, 8 августа, 2016, 18:13 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе своего визита в Петербург 9 августа может побывать на церемонии смычки моста через Корабельный фарватер на центральном участке Западного скоростного диаметра (ЗСД). Об этом сообщает «Фонтанка.ру», ссылаясь на высокопоставленный источник в Смольном.

nch-spb.com Мост через Корабельный фарватер

«Там осталось установить элемент длиной в метр-полтора. Возможно, это произойдет в присутствии высоких гостей», — сказал собеседник издания.

Как известно, в строительстве скоростной автомагистрали участвуют турецкие компании. Участниками консорциума являются ВТБ Капитал, Газпромбанк, компании Astaldi (Италия), Içtaş Inşaat (Турция) в качестве подрядчиков строительства и Mega Yapi Inşsaat ve Ticaret (Турция) — технический консультант подрядчиков.

Как сообщалось, 9 августа в Санкт-Петербурге пройдет встреча президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Эрдогана. Это станет первой встречей двух лидеров после начала кризиса в российско-турецких отношениях, вызванного уничтожением российского Су-24 турецким истребителем над территорией Сирии.

ЗСД — это платная магистраль, строительство которой началось в 2005 году. С 2012 года запущено движение по южному участку ЗСД, с 2013 года — по северному. После введения в строй центрального участка трасса по кратчайшему пути вдоль Финского залива свяжет южную и северную части Петербурга. Строительство трассы ведет ООО «Магистраль северной столицы» — консорциум, в состав которого входят «ВТБ Капитал», Газпромбанк, а также итальянская и турецкая компании. Это же ООО занимается и эксплуатацией действующих участков ЗСД.