Киев, 8 августа, 2016, 18:03 — ИА Регнум. На Украине создана межрегиональная таможня Государственной фискальной службы. Сегодня, 8 августа, соответствующий проект постановления был одобрен на заседании правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шлагбаум

Согласно официальной информации, межрегиональная таможня ГФС будет действовать «для усиления контроля за работой мест таможенного оформления и уменьшения злоупотреблений».

«Сотрудники межрегиональной таможни будут заниматься анализом рисков и в случае необходимости будут выезжать без предупреждения на любую таможню для оперативного вмешательства. На период их пребывания работники соответствующей таможни отстраняются от выполнения своих обязанностей, а сотрудники межрегиональной таможни начинают действовать согласно предоставленным им полномочиям. В частности, межрегиональная таможня ГФС вправе осуществлять полный таможенный контроль, проверять сведения в таможенных декларациях и правильность начисления таможенных платежей, выявлять и пресекать нарушения законодательства как со стороны субъектов ВЭД, так и со стороны работников ГФС при осуществлении ими таможенных формальностей», — подчеркивают в правительстве Украины.

ИА REGNUM напоминает, что правительство в Киеве продолжает реформу таможни под контролем США. В июне-июле на Украине работала специальная миссия американских специалистов, которая к середине августа должна разработать для Киева отдельный план реформирования таможни.

В мае было подписано официальное межправительственное соглашение о взаимной помощи между таможенными администрациями Украины и США.

Тогда же премьер Гройсман заявил, что в ближайшее время будут созданы межведомственные мобильные подразделения для наведения порядка на украинской таможне.

«В ближайшее время будет создано подразделение, межведомственное, которое будет дополнительно контролировать и таможенников, и всех остальных. Это будет сотня людей, которая будет иметь все технические средства для того, чтобы показать, как должна работать система. И можете мне поверить, что эту сотню я обеспечу как можно лучше», — пообещал глава правительства.

По оценкам премьера, в теневых потоках находится не менее 20% всех платежей, которые сегодня осуществляются на таможне. В результате ежегодно государственный бюджет страны недополучает около 50 млрд грн.

Как сообщало ИА REGNUM, Кабинет министров Украины Арсения Яценюка был намерен передать Закарпатскую, Львовскую, Волынскую и Черновицкую таможни в управление британской компании, чтобы таким способом избавиться от коррупции. Однако, в итоге, этот план реализован не был.