Реформа от Вашингтона: Власти Украины создали специальный таможенный орган
Киев, 8 августа, 2016, 18:03 — ИА Регнум. На Украине создана межрегиональная таможня Государственной фискальной службы. Сегодня, 8 августа, соответствующий проект постановления был одобрен на заседании правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.
Согласно официальной информации, межрегиональная таможня ГФС будет действовать «для усиления контроля за работой мест таможенного оформления и уменьшения злоупотреблений».
«Сотрудники межрегиональной таможни будут заниматься анализом рисков и в случае необходимости будут выезжать без предупреждения на любую таможню для оперативного вмешательства. На период их пребывания работники соответствующей таможни отстраняются от выполнения своих обязанностей, а сотрудники межрегиональной таможни начинают действовать согласно предоставленным им полномочиям. В частности, межрегиональная таможня ГФС вправе осуществлять полный таможенный контроль, проверять сведения в таможенных декларациях и правильность начисления таможенных платежей, выявлять и пресекать нарушения законодательства как со стороны субъектов ВЭД, так и со стороны работников ГФС при осуществлении ими таможенных формальностей», — подчеркивают в правительстве Украины.
ИА REGNUM напоминает, что правительство в Киеве продолжает реформу таможни под контролем США. В июне-июле на Украине работала специальная миссия американских специалистов, которая к середине августа должна разработать для Киева отдельный план реформирования таможни.
В мае было подписано официальное межправительственное соглашение о взаимной помощи между таможенными администрациями Украины и США.
Тогда же премьер Гройсман заявил, что в ближайшее время будут созданы межведомственные мобильные подразделения для наведения порядка на украинской таможне.
«В ближайшее время будет создано подразделение, межведомственное, которое будет дополнительно контролировать и таможенников, и всех остальных. Это будет сотня людей, которая будет иметь все технические средства для того, чтобы показать, как должна работать система. И можете мне поверить, что эту сотню я обеспечу как можно лучше», — пообещал глава правительства.
По оценкам премьера, в теневых потоках находится не менее 20% всех платежей, которые сегодня осуществляются на таможне. В результате ежегодно государственный бюджет страны недополучает около 50 млрд грн.
Как сообщало ИА REGNUM, Кабинет министров Украины Арсения Яценюка был намерен передать Закарпатскую, Львовскую, Волынскую и Черновицкую таможни в управление британской компании, чтобы таким способом избавиться от коррупции. Однако, в итоге, этот план реализован не был.