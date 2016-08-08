Рига, 8 августа, 2016, 17:58 — ИА Регнум. Отстранение всех российских спортсменов от Параолимпийских игр в Рио-де-Жанейро — это неправильное решение, заявила президент Латвийского параолимпийского комитета Дайга Дадзите, сообщает портал Mixnews.lv.

Логотип Параолимпийских Игр — 2016 в Рио-де-Жанейро

Дадзите отметила, что лично знает многих российских параолимпийцев, и у нее нет повода подозревать их в нечестной борьбе и использовании допинга. «Сегодня мне звонил президент Литовского параолимпийского комитета, мы оба решили, что отстранять всех спортсменов — это неправильно. Сейчас Российский олимпийский комитет и другие страны будут думать о том, чтобы написать просьбу об отмене этого решения. Я сама очень хорошо знаю многих российских спортсменов — это очень хорошие ребята, которые тренируются и не употребляют допинг», — говорит Дайга Дадзите.

В отношении же российской команды параолимпийцев Дайга Дадзите настроена оптимистично. Она считает, что до начала Параолимпийских игр еще многое может измениться, поскольку далеко не все страны одобряют решение Международного параолимпийского комитета об исключении россиян из состязаний.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, сборная России в полном составе отстранена от участия в Параолимпиаде-2016, сообщил глава Международного параолимпийского комитета (IPC) Филип Крэйвен. Такое решение IPC принял 7 августа.

Читайте также:

МИД РФ назвал «подлым и бесчеловечным» отстранение параолимпийцев