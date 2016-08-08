Екатеринбург, 8 августа, 2016, 18:07 — ИА Регнум. В Свердловской области рабочие Верхнесинячихинского металлургического завода (ВСМЗ) продолжают голодовку. Причиной протестной акции стала задолженность по заработной плате сотрудникам предприятия.

Пабло Пикассо. Нищие. 1903

Около 30 рабочих завода возобновили голодовку на прошлой неделе. Они намерены добиться выплаты всей суммы долга в размере порядка 11 миллионов рублей. По словам сотрудников предприятия, руководство ВСМЗ не выполняет график погашения долгов по зарплате.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, голодовку рабочие начали ещё во второй половине июля 2016 года. Люди были доведены до отчаяния тем, что в течение нескольких месяцев (с ноября 2015 по июнь 2016 года) им задерживали заработную плату. В результате ситуацией на предприятии занялась прокуратура Свердловской области.

В пресс-службе надзорного ведомства сообщили, что за последние недели рабочим уже было выплачено более 2,6 миллионов рублей. Также составлен график погашения задолженности по зарплате до 31 августа. Прокуратура следит за поступлением средств на счета предприятия от контрагентов и перечислением их в фонд заработной платы. По данным ведомства в ближайшее время в счёт погашения долга будет перечислено ещё 3,98 миллионов рублей.

В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области сообщили, что по факту частичной невыплаты заработной платы более трёх месяцев было возбуждено уголовное дело. «Следственное управление принимает все меры, чтобы стимулировать руководство предприятия к скорейшей выплате задолженности» — сообщил руководитель пресс-службы регионального следственного комитета Александр Шульга.

Напомним, что рабочие завода и ранее прибегали к подобной форме протеста. Так в 2012 году сотрудники ВСМЗ объявляли голодовку в июне и октябре. Тогда им удалось добиться полного погашения задолженности по заработной плате.

Отметим, что в октябре 2014 года обанкротившийся Верхнесинячихинский металлургический завод обрел нового собственника — челябинское ООО «Литой элемент». Новые владельцы планировали вывести завод на производство 15 тысяч тонн чугуна в месяц. Для этого было произведено обновление оборудования, а на предприятие нанято 500 рабочих. Тем не менее, уже весной 2015 года начались сокращения, сообщает «URA.Ru».