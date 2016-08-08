Одесса, Украина, 8 августа, 2016, 17:50 — ИА Регнум. Губернатор Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили признал, что украинские власти во время вооруженного конфликта в Южной Осетии в 2008 году поставляли грузинским военным средства противовоздушно обороны, а также готовили грузинских специалистов. Об этом Саакашвили заявил сегодня, 8 августа, на брифинге, посвященном годовщине конфликта.

Vitaly V. Kuzmin Комплекс ПВО «Тор»

Саакашвили прямо заявил, что если бы не помощь Украины, то грузинское государство тогда бы не выстояло. «Причина, по которой мы спаслись, основная — это помощь Украины. Потому что на Украине мы готовили своих военных специалистов, Украина нам дала средства ПВО, которые были критически важными в первые дни вторжения», — сказал бывший грузинский президент.

По его словам Саакашвили, Украина передала Грузии системы «Бук» и «Оса», а также боекомплекты к ним. Саакашвили утверждает, что благодаря этим система грузинские войска сбили 12 российских бомбардировщиков.

Напомним, Москва сразу после операции по принуждению Грузии к миру в августе 2008 года, заявила, что грузинская сторона применяла зенитно-ракетные комплексы «Бук» и «Тор», поставленные c Украины. На этих комплексах работали украинские расчеты. Также Украина поставляла Грузии снайперские винтовки. Были на грузинской стороне и украинские наемники.