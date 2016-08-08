Саакашвили: во время конфликта 2008 года Киев поставлял Грузии средства ПВО
Одесса, Украина, 8 августа, 2016, 17:50 — ИА Регнум. Губернатор Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили признал, что украинские власти во время вооруженного конфликта в Южной Осетии в 2008 году поставляли грузинским военным средства противовоздушно обороны, а также готовили грузинских специалистов. Об этом Саакашвили заявил сегодня, 8 августа, на брифинге, посвященном годовщине конфликта.
Саакашвили прямо заявил, что если бы не помощь Украины, то грузинское государство тогда бы не выстояло. «Причина, по которой мы спаслись, основная — это помощь Украины. Потому что на Украине мы готовили своих военных специалистов, Украина нам дала средства ПВО, которые были критически важными в первые дни вторжения», — сказал бывший грузинский президент.
По его словам Саакашвили, Украина передала Грузии системы «Бук» и «Оса», а также боекомплекты к ним. Саакашвили утверждает, что благодаря этим система грузинские войска сбили 12 российских бомбардировщиков.
Напомним, Москва сразу после операции по принуждению Грузии к миру в августе 2008 года, заявила, что грузинская сторона применяла зенитно-ракетные комплексы «Бук» и «Тор», поставленные c Украины. На этих комплексах работали украинские расчеты. Также Украина поставляла Грузии снайперские винтовки. Были на грузинской стороне и украинские наемники.