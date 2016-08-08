Магас, 8 августа, 2016, 17:48 — ИА Регнум. В Ингушетии далеко не все жители республики могут похвастаться, что вода в кранах их домов — чистая. На плохое качество водопроводной воды, в частности на высокий уровень жесткости, которая в разы превышает допустимые нормы, жалуются в Сунженском и Назрановском районах. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионально отделения ОНФ 8 августа, эта тема стала предметом обсуждения на круглом столе с участием представителей коммунальных служб, организаций здравоохранения, Роспотребнадзора, Росприроднадзора и комитета по экологии и природным ресурсам республики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

Как выяснилось, в республике до сих пор не определились с подрядными организациями, которые должны приступать к бурению скважины водозаборов. Это они должны сделать на основании проектно-сметной документации только после проведения независимой экспертизы забора воды и получения экспертного заключения гидрогеологов.

«В результате порядка 20 скважин в этих районах не соответствуют нормам, причем и по глубине, и по качеству использованных материалов», — отметил руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Честная и эффективная экономика» Мурат Хаматханов.

По данным Роспотребнадзора, за первые шесть месяцев текущего годав ходе мониторинга качества питьевой воды на соответствие требованиям СанПиН по химическим показателям из исследованных 659 проб не соответствуют нормам 118 (17,9%), а по бактериологическим признакам не соответствуют 150 проб (23,2%) из проверенных 644 образцов.

Собравшиеся отметили, что одним из источников загрязнения воды являются канализационные стоки. По мнению общественников, пока не решится вопрос водоочистки и очистных сооружений, говорить о хорошем качестве питьевой не приходится. «Фронтовики» выступили с предложением провести независимую экспертизу воды, а также проанализировать эффективность использования бюджетных средств муниципалитетами на мероприятия по содержанию водных объектов, очистке вод.

«На основе данного анализа с учетом выявленных минусов разработать новые требования к оборудованию по водоочистке для проведения следующих тендеров», — сказал Хаматханов.

Участники круглого стола отметили, что проблема носит системный характер, который связан не только с состоянием сетей и водоводов, но в первую очередь с контролем за строительством скважин, которые подрядчики бурят без выполнения инженерно-геологических изысканий на площадке. В частности, никаких документов, указывающих на проведение геологических исследований и разрешающих строительство на данной территории, не оказалось у подрядчиков, которые строят водозаборы в Альтиевском административном округе и сельском поселении Яндаре Назрановского района.