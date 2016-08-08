Москва, 8 августа, 2016, 17:39 — ИА Регнум. В московских аэропортах планируют упростить процедуру провоза домашних животных. Как сообщила пресс-служба управления управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям, увеличилось количество оформлений кошек и собак на пограничных контрольных ветеринарных пунктах столичного авиаузла.

Кот и белая крыса живут в мире. Апрель 1964 г

Так, ведомство планирует упростить порядок заполнения ветеринарных сопроводительных документов, которых необходимо предъявлять владельцу на пограничном пункте контроля. В частности, при оформлении ветеринарного свидетельства формы №1 в ветеринарной службе субъекта РФ будет осуществляться предварительное оформление международного ветеринарного сертификата формы №5 и ветеринарного сертификата на некоммерческое перемещение домашних животных в страны Евросоюза и дальнего зарубежья.

«До внедрения указанной программы владелец животного может самостоятельно заполнить и распечатать форму ветеринарного сертификата», — уточняет пресс-служба.

Как отметила в комментарии корреспонденту ИА REGNUM президент Центра правовой зоозащиты Светлана Ильинская, данная инициатива позволит упростить процедуру провоза домашних животных в самолете, однако необходимо предлагать более дешевые тарифы на перевозку. «Стоит также сделать так, чтобы в самолете было деление на отсеки: то есть те, кто хочет лететь с животными — в один отсек, те, кто не хочет, — в другой», — добавила она.

Напомним, ранее глава комиссии Мосгордумы по экологической политике Зоя Зотова («Единая Россия») предлагала запретить в столице перевозку домашних питомцев в автомобиле без специальных удерживающих устройств.