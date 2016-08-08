Москва, 8 августа, 2016, 17:38 — ИА Регнум. Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России официально открыто дело против компании Apple по подозрению в координации цен на смартфоны iPhone на российском рынке, сообщает пресс-служба ведомства.

pixabay.com Apple iPhone 6S

Еще в феврале 2016 года ФАС начала проверку 16 крупных ритейлеров, показавшую, что заявленная ими цена на смартфоны iPhone 6S и iPhone 6s Plus либо совпадала, либо отличалась в незначительном диапазоне до девяти рублей. Ведомство обратило внимание также и на то, что в пресс-релизе Apple от 28 сентября 2015 года указывались ровно те же цены, что и у ритейлеров.

Напомним, еще в конце июля заместитель руководителя ФАС Андрей Цариковский заявлял о перспективах возбуждения дела против Apple.

Стоит отметить, что несколько лет назад российское антимонопольное ведомство уже заводило аналогичное дело. Но если раньше речь шла о сговоре российских субъектов торговли, то теперь вскрылась координирующая роль всемирно известной компании Apple.

Дата рассмотрения дела будет назначена в течение месяца. В соответствии со статьей 14.32 Кодекса об административных правонарушениях компании Apple грозит штраф до пяти млн рублей.

Напомним, поводом для расследования послужило обращение российского гражданина, сообщившего об одинаковых ценах на модели Apple iPhone 6s и iPhone 6s Plus у шестнадцати основных реселлеров, таких как МТС, «Юлмарт», Media Markt, «Ситилинк», «М.Видео», «Билайн», «Эльдорадо», «Евросеть», OZON, Re: Store, «Связной», «Мегафон», «Холодильник.ру», DNS, ИОН (Ноу-Хау), «Техносила».

Пресс-служба российского представительства Apple пока никак не комментирует эти события.