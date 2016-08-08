Воронеж, 8 августа, 2016, 17:32 — ИА Регнум. В Воронеже суд вынес решение по делу в отношении 31-летней сотрудницы Государственной жилищной инспекции Воронежской области. Женщина признана виновной в получении взятки, сообщил корреспонденту ИА REGNUM 8 августа старший помощник прокурора Воронежской области Михаил Усов.

Chris Potter Взятка

Судом и следствием установлено, что в декабре 2015 года общим собранием собственников многоквартирного дома № 82 по ул. Машиностроителей Воронежа было принято решение о расторжении договора управления, заключенного между собственниками помещений жилого дома с ООО «УК Луч». В качестве новой управляющей компании жильцы выбрали ООО «УК Стандарт Сити».

В феврале 2016 года, не получив техническую документацию на дом в установленный законом срок, ООО «УК Стандарт Сити» обратилось в Государственную жилищную инспекцию Воронежской области. При проведении проверки подсудимая, находясь в административном здании Государственной жилищной инспекции, потребовала от заместителя ООО «УК Луч» взятку в сумме 100 тыс. рублей. Взамен она пообещала не привлекать ООО «УК Луч» к административной ответственности за не передачу технической документации в адрес ООО «УК Стандарт Сити».

Деньги чиновнице были переданы в марте в автомобиле прямо возле того самого дома.

Советский районный суд признал сегодня чиновницу виновной в получении взятки и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей с лишением права занимать должности на государственной службе, в органах муниципального самоуправления, в государственных и муниципальных предприятиях и организациях, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на два года. Приговор может быть обжалован в течение 10 дней.

Ситуация в ЖКХ региона обсуждалась в конце июня в прокуратуре. Тогда отмечалось: правоохранительным органами и чиновникам, ответственным за контроль, не удалось существенно изменить к лучшему ситуацию в жилищно-коммунальном комплексе. Именно сфера ЖКХ была названа одной из самых криминогенных. При этом, по мнению представителей прокуратуры, причинами сложившейся ситуации являются как недостаточная работа со стороны правоохранительных и следственных органов, так и формализм со стороны чиновников, ответственных за контроль в сфере ЖКХ.