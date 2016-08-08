Киев, 8 августа, 2016, 17:31 — ИА Регнум. Сегодня, 8 августа, в Киеве под стенами администрации президента Порошенко прошел митинг родственников украинских пленных солдат и гражданских (до 100 человек), которые находятся в заключении в ДНР, ЛНР и РФ. Как сообщает ИА REGNUM, на митинге также присутствовали народный депутат, член фракции «Батькивщина» Надежда Савченко и ее сестра Вера.

Biletskyi Danylo Марина Порошенко

Савченко сообщила, что предложила президенту Украины Петру Порошенко направить на переговоры по обмену пленными Марину Порошенко (жена президента Украины Петра Порошенко) и Оксану Марченко (жена лидера Общественного движения «Украинский выбор ― Право народа» Виктора Медведчук) соответственно.

«Я предлагала ехать прямо туда на переговоры. Я говорила, что если хотят, пусть дадут мне какую-то команду, не хотят — я поеду сама… Моя сестра предлагала другую схему: чтобы первая леди и Оксана Марченко, как женщины, вели этот проект о переговорах», — предложила Савченко.

По ее словам, в АП эти предложения проигнорировали, отметив, что «президент — единственный переговорщик».

При этом Савченко передала президенту Порошенко письмо родственников, находящихся в плену ДНР и ЛНР, с требованием ускорить процесс обмена. «Письмо зарегистрировано. Я буду ожидать встречи с президентом, чтобы передать ему списки (пленных) и матери тоже будут ждать встречи с ним», — рассказала Савченко.

Она сообщила, что уже на этой неделе сможет встретиться с Порошенко, а со следующей недели глава государства может провести встречи с матерями и родственниками пленных. «Я считаю, что президент может говорить с матерями… хотя бы с пятью в неделю, чтобы он увидел каждую мать, посмотрел ей в глаза и понял, что у него нет права ничего не делать или делать что-то так долго», — сказала депутат «Батькивщины».

Она также проинформировала о существовании договоренности с ДНР и ЛНР об обмене пленными в формате «два на два». «Сейчас есть договоренность (обменять) двоих на двоих — и это надо делать сейчас», — призвала Савченко, выйдя из АП.

В свою очередь первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко, которая официально занимается вопросами освобождения пленных, отклонила приглашение Савченко прийти 8 августа на митинг в поддержку украинских пленных.

«Помощники передали мне, что в 9:45 позвонила пани Надежда, чтобы я пришла на митинг. Я общаюсь с мамами и семьями заложников в постоянном режиме, помогаю в решении тех проблем (социально-бытовых), что есть в моей компетенции, поэтому вряд ли нуждаюсь в посредничестве в этом важном для меня общении», — отметила она.

При этом Геращенко напомнила, что у депутатов есть возможность, чтобы оказать реальную помощь семьям заложников.

«Чем бы могли помочь семьям заложников народные депутаты? Как минимум, принять закон о выплатах семьям заложников, который я умоляла поставить в последнюю сессионную неделю июля. К сожалению, из-за беспорядков в зале и заблокированной трибуны этого не произошло. Попробуем проголосовать этот важный для семей заложников закон в первую неделю сентября. Также готовимся к переговорам в Минске 26 августа», — рассказала первый вице-спикер.

Комментируя ситуацию с освобождением попавших в плен граждан Украины, она подчеркнула всю сложность переговорного процесса. Геращенко сообщила, что в плену ДНР и ЛНР находятся 107 украинских граждан. По ее словам, на Украине 498 человек числятся как пропавшие без вести, из них 345 — гражданские.