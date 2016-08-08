Исламабад, 8 августа, 2016, 17:26 — ИА Регнум. Пакистанский филиал «Талибана» (структура, запрещённая в России) взял ответственность за атаку террориста-смертника в госпитале на юго-западе Пакистана, где погибли 70 человек. Об этом передаёт Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Заправка

«Техрик-е-Талибан Пакистан Джамаат — ур-Ахрар (запрещена в РФ — ИА REGNUM ) берет ответственность за эту атаку и обещает продолжить исполнять такие нападения. Мы скоро опубликуем видео сообщение об этом», — говорит представитель группы Эхсануллах Эхсан по «имейлу».

Данная террористическая группа является той же самой, которая устроила взрыв в восточном городе Лахор в марте, из-за которого погибли 72 человека.