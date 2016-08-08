Саратов, 8 августа, 2016, 17:23 — ИА Регнум. «Берегись комара!» — с таким обращением к населению выступил Саратовский областной центр медицинской профилактики. Между тем в регионе в регионе циркулируют вирусы негриппозной этиологии: со 2 по 8 июля зарегистрировано 4968 случаев заболеваний острых респираторных вирусных инфекций, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

pixabay.com Комар

В 2015 году в Заводском районе Саратова было зарегистрировано 5 случаев лихорадки Западного Нила. Поскольку главный переносчик инфекции — комар, то важно не пренебрегать никакими методами борьбы с этими насекомыми: засечивать окна, применять репелленты, призывают специалисты, отмечающие, что укус комара может повлечь за собой инфицирование и серьезное заболевание с возможным поражением центральной нервной системы.

Врачи напоминают, что впервые лихорадка Западного Нила была выявлена менее сотни лет назад в странах Африки, за короткий период времени заболевание распространилось в странах Средиземноморья и в Азии, затем на территории американского континента. С 1999 года инфекция зафиксирована в южных регионах нашей страны — в Волгоградской и Астраханской областях, в Краснодарском крае, Саратовской области.

«С потеплением климата у нас есть условия для этого острого инфекционного заболевания, — подчеркивает главный внештатный инфекционист комитета здравоохранения администрации Саратова Людмила Зуева.

Отметим, по данным регионального Роспотребнадзора, на неэпидемическом уровне находится заболеваемость острыми респираторными инфекциями верхних дыхательных путей (ОРВИ). По данным вирусологического мониторинга, в области циркулируют вирусы негриппозной этиологии.