Вологда, 8 августа, 2016, 17:22 — ИА Регнум. Первого сентября в Вологодской области должны открыть свои двери 364 школы, 396 детских сада, 54 организации дополнительного образования детей и 27 колледжей и техникумов. По состоянию на 8 августа в области принято 724 образовательные организации (86% от общего количества): 313 школ (86%); 359 детских садов (91%); 43 организации допобразования (80%), 9 учреждений среднего профессионального образования (33%). При этом, в департаменте образования региона отмечают, что приемка проходит по графику и должна завершиться к концу недели, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные регионального департамента образования.

Николай Богданов. Бельский Школа

Большая часть нарушений, которые выявляют при приемке школ представители надзорных ведомств, касается требований пожарной безопасности. По данным госпожнадзора, инспекторы уже провели в образовательных организациях почти 300 выездных проверок и выявили порядка 350 нарушений пожарной безопасности. В частности, в пяти районных школах оказались неисправны автоматические пожарные сигнализации, а также системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. В одной нюксенской и трех школах Вологды были замечания по неисправности и содержанию источников и сетей внутреннего противопожарного водоснабжения. В пяти учебных заведениях оказались неисправны электросети, а в девяти — зафиксированы нарушения, связанные с путями эвакуации.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном департаменте образования, содержание зданий и сооружений образовательных организаций — это полномочия районов и городских округов. В общей сложности на исполнение предписаний контролирующих органов в местных бюджетах предусмотрено 96 млн рублей. Серьезные нарушения, касающиеся безопасности детей, обнаружили и представители ГИБДД. Сейчас они тоже готовятся к новому учебному году.

«Обследовано 352 пешеходных перехода в зоне рядом со школами. Оказалось, что 25% (88 переходов) не соответствуют национальным стандартам. Время еще есть и, надеюсь, собственники дорожной сети приведут все это в порядок. Кроме того, мы обследуем все школьные автобусы, проверим водителей. А в первые 10 дней сентября увеличим плотность нарядов. Практически у каждой школы и детсадов будут дежурить сотрудники», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM и.о. замначальника регионального УГИБДД Евгений Моисеев. Добавим, что в этом году в школы и детские сады пойдет значительно больше детей, чем в 2015-м. Численность школьников составит 126 тыс. (рост к предыдущему году более 2 тыс.), в детские сады отправятся 76,8 тыс. детей (рост 6 тыс.), а в колледжах и техникумах будут учиться 19,7 тыс. студентов (рост к предыдущему году более 2 тыс.).