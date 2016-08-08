Рязань, 8 августа, 2016, 17:20 — ИА Регнум. В Рязанской области в суд передано дело в отношении мужчины и двух его сыновей, которые летом 2015 года убили грибника и ранили его жену, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Рязанской области.

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По версии следствия, мужчина выращивал на участке коноплю. В июле прошлого года он увидел около «огорода» семейную пару, которая собирала грибы. Испугавшись, что грибники увидели, что здесь выращивается конопля, обвиняемый позвал своего старшего сына. Вместе с ним мужчина заставил пару спуститься в вырытую яму и выстрелил в них. После этого он прикрыл яму деревянной доской, забрал автомобиль потерпевших и уехал.

Супруг-грибник погиб на месте. Женщина провела в яме два дня, после чего ее крики услышали местные жители, которые и доставили ее в больницу.

Сейчас мужчина обвиняется в совершении преступлений по семи статьям УК РФ, среди которых убийство и покушение на убийство. Его сыновей будут судить за пособничество в незаконном культивировании наркотиков, старший сын обвиняется также по статье «Незаконное лишение свободы, группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия, в отношении двух лиц».