Санкт-Петербург, 8 августа, 2016, 17:15 — ИА Регнум. Противоаварийные работы начинаются на гидротехническом сооружении в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Они должны увеличить пропускную способность сооружения, которое не справилось с последствиями сильного ливня, прошедшего в Петербурге в минувшие выходные.

Алфред Сислей. Наводнение в Порт-Марли. 1876

Как проинформировали 8 августа в комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга, в результате обильных осадков и нарушения функционирования мелиоративных систем частично подтопило несколько улиц в населенных пунктах Горелово и Торики, а также затопило автомобильный мост в поселке Старо-Паново.

Водопропускное сооружение, соединяющее пруд с ручьем, впадающим в реку Дудергофку, оказалось не готово к пропуску обрушившейся с неба водной массы.

«Установленная труба диаметром 40 см не справилась с количеством воды. Принято решение завозить песок, щебень и устанавливать дополнительно две трубы», — заявил начальник отдела координации аварийных работ комитета по природопользованию Игорь Березин.

Как сообщает сегодня издание «Петербургский дневник», утром 8 августа из-за обильных осадков в поселке Старо-Паново река Дудергофка вышла из берегов и подтопила временный мост через реку. Прибывшие сотрудники МЧС разобрали мост, мешавший быстрому спаду воду. Автотранспорт пущен в объезд, при этом движение по федеральным трассам в районе происшествия не ограничено.

«После того как река Дудергофка вновь вернется в свое русло, на месте будут проведены восстановительные работы», — отмечал источник.

По данным городского издания, в поселке Горелово была подтоплена придомовая территория 20 частных домов. Людей пришлось эвакуировать в пункт временного размещения. По данным на 14:00, уровень реки снизился на 40 см.

В комитете по природопользованию подтверждают, что в настоящее время уровень воды на месте подтопления падает.

Причиной ЧП в смольнинском комитете называют нарушение функционирования мелиоративных систем, возникшее в связи с жилищным строительством на территории Ленинградской области.