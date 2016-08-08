Рио-де-Жанейро, Бразилия, 8 августа, 2016, 17:08 — ИА Регнум. Россиянин Владимир Масленников занял второе место в квалификации соревнований по стрельбе из пневматической винтовки с дистанции 10 метров на летней Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, сообщает «Р-Спорт».

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В ходе соревнований Масленников набрал 629 баллов, уступив лишь итальянскому стрелку Никколо Камприани, установившему новый олимпийский рекорд в этом виде спорта, набрав 630,2 очка.

Теперь Владимир Масленников поборется за олимпийскую золотую медаль в пулевой стрельбе.

Еще один российский стрелок Сергей Каменский, набравший 623,2 очка, показал в квалификации 16-й результат и не вошел в финальную восьмерку.