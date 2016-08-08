Москва, 8 августа, 2016, 17:08 — ИА Регнум. Министерство обороны Российской Федерации распространило видеозаписи новых авиаударов Воздушно-космических сил России по объектам различных террористических группировок в Сирийской Арабской Республике. Видеозаписи публикует сегодня, 8 августа, телеканал RT.

mil.ru Дальний бомбардировщик Ту-22М3

Сообщается, что шесть стратегических бомбардировщиков Ту-22М3 нанесли авиаудары по объектам запрещённой в России террористической организации «Исламское государство», расположенным восточнее, севернее и западнее сирийского города Пальмира.

Уточняется, что бомбардировщики нанесли сосредоточенный удар осколочно-фугасными боеприпасами по объектам ИГ, расположенным в районах восточнее и северо-западнее Пальмиры, вблизи населённых пунктов Эс-Сухне и Арак.

В результате ударов в районе Эс-Сухне ликвидирован пункт управления и крупный полевой лагерь боевиков. В районах Пальмиры и Арака уничтожены пункты управления и скопления террористов, подземный склад боеприпасов и вооружения. В числе уничтоженной техники — три боевые машины пехоты, 12 внедорожников с крупнокалиберными пулеметами. Кроме того, уничтожено большое количество живой силы противника.

Все российские самолеты благополучно вернулись на базу.