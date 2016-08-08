Подольск, Московская область, 8 августа, 2016, 17:39 — ИА Регнум. После проведения прокурорской проверки по факту загрязнения 30 июля подмосковной реки Раковки в городском округе Подольск нефтепродуктами, было возбуждено два уголовных дела. Виновнику незаконной врезки в нефтепровод АО «Транснефть-Верхняя Волга» вменяется порча земли и кража нефти. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Как удалось установить, утечка нефтепродуктов произошла из-за повреждения трубы, несанкционированно врезанной в нефтепровод АО «Транснефть-Верхняя Волга». В результате вещество попало на рельеф местности и в реку Раковку. Общая площадь загрязнения составила 42 тыс. кв.м.

По результатам проверки было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 254 УК РФ (порча земли) и по факту кражи нефтепродуктов по п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 июля в реку в микрорайоне Климовск произошла утечка дизельного топлива из нефтетрубопровода после незаконной врезки. В работе по расчистке реки, которые продолжались несколько дней, принимали участие свыше 200 человек и 90 единиц техники.