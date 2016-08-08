Цхинвал, 8 августа, 2016, 17:04 — ИА Регнум. Чрезвычайный и Полномочный посол Южной Осетии в России Знаур Гассиев обратился к главам дипломатических миссий, аккредитованным в Российской Федерации, в связи с годовщиной войны в Южной Осетии.

пресс-служба посольства РЮО в РФ Посол Южной Осетии в РФ Знаур Гассиев

ИА REGNUM публикует текст обращения полностью:

«Ваши Превосходительства!

Сегодня восьмая годовщина беспрецедентному по жестокости и варварству акту, совершенному кровавым режимом Саакашвили.

В ночь с 7 на 8 августа 2008 года на спящий город Цхинвал и его окрестности грузинскими войсками были обрушены сотни кассетных бомб, артиллерийских снарядов и ракет реактивных систем залпового огня. Затем в город вошла грузинская армия в сопровождении танков и тяжелой техники, незамедлительно приступившая к методичному уничтожению мирного населения, уцелевшего от бомбардировки.

Основными целями карателей были жилые кварталы, больницы, учебные заведения, а также места дислокации российских миротворческих сил, находящихся в зоне конфликта в соответствии с международными договоренностями.

Большинством жертв этого вероломного вторжения стали женщины, старики и дети, убитые грузинским режимом в своих домах и убежищах. Под шквальным обстрелом гибли осетины, русские, грузины и представители других национальностей.

Примечательно то, что все это сопровождалось концертом фольклорных коллективов национальных танцев на главной площади Тбилиси — Площади Свободы.

До сих пор мы не услышали слов раскаяния в содеянном. Напротив, вместо покаяния, секция интересов Грузии в Москве, по поручению своего правительства, в каждый траурный для нас день, с небывалым цинизмом рассылает сообщения об осетинской и российской агрессии.

Сегодня некоторые грузинские политики робко осуждают проведение операции этнической чистки под названием «чистое поле». При этом, данная трагедия в их выступлениях преподносится не как массовое кровавое убийство мирного населения, а просто неверный в конъюнктурном плане политический шаг, досадная ошибка.

Невольно задаешься вопросом, чем данное преступление в отношении мирного осетинского народа отличается от террористических атак таких радикальных организаций, как: ИГИЛ, Джебхат ан-Нусра, Аль Каида и других?

Ответ очевиден — действия Грузии еще страшнее, так как совершались они государством-членом ООН, позиционирующим себя цивилизованной, демократической страной.

Когда мы взывали к миру о помощи, в августе 2008 года нас услышала только Россия, вооруженные силы которой, совместно с югоосетинскими регулярными частями и ополченцами, принудили агрессора к миру. Благодаря действиям России была предотвращена гуманитарная катастрофа и оказана неоценимая помощь в восстановлении практически полностью разрушенной Республики.

Сегодня, в день очередной годовщины трагических событий августа 2008 года, мы вновь обращаемся ко всему цивилизованному миру с призывом осудить эту варварскую акцию и призвать к ответу ее инициаторов и исполнителей».