Углич, Ярославская область, 8 августа, 2016, 17:01 — ИА Регнум. 18 сентября в Головинском сельском поселении Угличского района Ярославской области состоятся внеочередные выборы депутатов муниципального совета. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в избирательной комиссии Ярославской области. Примечательно, что причиной этого стал самороспуск совета. 5 из 10 депутатов не сдали декларации о доходах. С 2016 года сдавать такие декларации должны и муниципальные депутаты.

фото сайта golovinoadm-umr.ru администрация Головинского поселения

Отчитаться о доходах народные избранники должны были до 30 апреля, однако половина из них не сделала этого, несмотря на предупреждение прокуратуры. Вместо этого депутаты собрались на заседание 31 мая и объявили о самороспуске совета с 1 июля. В соответствии с этим были назначены новые выборы.

Примечательно, что 7 из 10 бывших депутатов решили снова претендовать на мандаты. И дело, вероятно, вовсе не в нежелании отчитываться о своих доходах. В выборах принимает участие действующий глава Угличского района Сергей Маклаков. В случае, если он станет депутатом, он вынужден будет сложить полномочия главы.

Однако статус депутата сельского поселения, напротив, открывает для него возможность остаться руководителем района. Маклаков был избран на этот пост в 2012 году, его полномочия истекают весной 2017 года. По новому региональному закону глава администрации будет назначаться, а главой района будет считаться председатель районной думы.

«Муниципальный совет Головинского поселения был распущен из-за того, что большинство депутатов отказались сдавать декларации о доходах и имуществе. Я принял решение пойти на выборы чтобы привести там к победе свою команду, команду «Единой России». По новому закону Дума Угличского района будет сформирована из глав поселений и депутатов советов поселений. Я бы хотел, чтобы в новом созыве работа велась конструктивно, и туда пришли адекватные депутаты. В случае избрания я хотел бы быть делегированным от поселения в Думу района. А там у меня два варианта — либо стать главой района как председатель Думы, либо как сити-менеджер — глава администрации. Тут уже моя судьба зависит от решения главы региона», — прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM свое участие в выборах Сергей Маклаков.

Кроме Сергея Маклакова в данных выборах принимает участие и действующий председатель Думы Угличского района Михаил Воронов, весной этого года претендовавший на должность уполномоченного по правам ребенка Ярославской области.

Наблюдатели сходятся во мнении, что история с самороспуском совета Головинского поселения является частью новой схемы по самосохранению районной власти. В связи с отменой прямых выборов мэров и глав районов центр принятия решений переместился в представительные органы местного самоуправления, куда и стремятся попасть бывшие чиновники, чтобы пройти необходимую по закону «перезагрузку».