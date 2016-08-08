Ростов-на-Дону, 8 августа, 2016, 16:56 — ИА Регнум. Не прятаться и разъяснить семь конкретных вопросов просят болельщики футбольного клуба «Ростов» руководство команды. Раздосадованные уходом Курбана Бердыева футбольные фанаты написали открытое обращение, которое будет направлено донскому губернатору Василий Голубеву, президенту «Ростова», первому заместителю губернатора Александру Гребенщикову и гендиректору Владимиру Крупину, передает корреспондент ИА REGNUM 8 августа.

vk.com/fcrostov ФК «Ростов»

В частности, болельщики просят адресатов «выступить с официальным заявлением относительно положения дел в футбольном клубе». Неравнодушных к судьбе желто-синих людей волнуют долги по зарплате, спонсорство бизнесмена Ивана Саввиди, вырученные деньги от продажи билетов, атрибутики клуба.

Просят болельщики и поставить задачу футболистам «Ростова» на текущий сезон. Правда, за призовые места команда уже вряд ли сможет бороться без «волшебства Бердыева». Интересует футбольных фанатов работа по поиску спонсоров команды.

Есть в письме еще две просьбы. Во-первых, «ввести в совет директоров ФК «Ростов» человека, представляющего болельщиков и человека представляющего ветеранов ростовского футбола». Во-вторых, рассмотреть возможность передачи акций команды промышленному союзу «Новое Содружество» и создания государственно-частного партнерства с целью продвижения продукции компаний «Ростсельмаш», «Эмпилс» в России и Европе.

Между тем, петиция, требующая отставки донского губернатора Голубева, которую футбольные болельщики адресуют главе российского государства Владимиру Путину, набрала без малого 2 тыс. голосов.

«Василий Юрьевич Голубев не сдерживает свое слово уже не первый раз. Он попросту убивает команду ФК «Ростов». Задолжености по зарплатам есть перед игроками, тренерами и всем персоналом клуба», — написала автор петиции Ксения Петрова.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Курбан Бердыев 6 августа заявил о том, что покидает команду. Накануне, 7 августа, после финального свистка на матче между «Ростовом» и «Уралом» туркменский специалист поблагодарил болельщиков. Футбольные фанаты сказали тренеру «спасибо» за то, что помог команде не вылететь из Премьер-лиги и в сезоне 2015/16 завоевать «серебро» чемпионата России. Впервые в истории желто-синие завоевали право участия в Лиге чемпионов УЕФА. Под руководством Бердыева ростовчане прошли в раунд плей-офф, впереди их ждет встреча с «Аяксом». Подготовка к матчу пройдет уже без участия туркменского специалиста.