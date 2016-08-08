Киров, 8 августа, 2016, 16:52 — ИА Регнум. После ареста губернатора Кировской области Никиты Белых индекс доверия к власти в регионе упал сразу на 30%. Как сообщает «Навигатор-Киров», об этом заявил полномочный полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич на встрече с депутатами заксобрания.

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В ходе встречи полпред представил депутатам нового главу региона Игоря Васильева.

По словам Бабича, именно Васильеву теперь придется приложить все усилия для того, чтобы повысить доверие к власти. Одним из инструментов для решения этой задачи полпред считает кадровые чистки в областном правительстве.

«Одна из первоочередных задач — в самый короткий срок доказать людям, что власть будет здоровой, власть будет честной. Игорь Владимирович назначен временно исполняющим обязанности. В этом статусе ему предстоит обеспечить проведение выборов в Госдуму, в областное Законодательное собрание. А затем пройти свой собственный путь, для того чтобы доказать жителям области, что он может быть губернатором. Очень серьезно нужно будет поработать и команде управленцев, которая останется в должностях. Игорь Владимирович определится, кто ему нужен для дальнейшей работы в этой части», — заявил полпред, представляя Васильева депутатам.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 28 июля на официальном сайте президента РФ был опубликован указ об отрешении Никиты Белых от должности губернатора Кировской области в связи с утратой доверия.

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В настоящее время Белых находится по стражей. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Врио губернатора Кировской области назначен бывший глава Росреестра Игорь Васильев.