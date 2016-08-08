Москва, 8 августа, 2016, 16:49 — ИА Регнум. С момента последнего по времени визита президента РФ Владимира Путина в Иран отношения России с этой страной только развиваются. Об этом Путин заявил 8 августа в Баку в ходе переговоров с президентом Ирана Хасаном Роухани.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«За это время мы проделали немалый путь в развитии наших двусторонних отношений, наши дружеские отношения укрепляются, они носят многоплановый характер. Это касается и экономических отношений, это касается политических контактов, причем, на всех направлениях, это касается и гуманитарной сферы», — сказал Путин.

Он призвал быть благодарным «президенту Азербайджана господину Алиеву за то, что он организовал эту встречу, которая дает нам возможность поговорить и в трехстороннем формате о ситуации в регионе».

Напомним, президент РФ находится в Баку с официальным визитом. 9 августа он встретится в Санкт-Петербурге с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.