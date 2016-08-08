Хараре, 8 августа, 2016, 16:46 — ИА Регнум. Пребывающий с 1987 года на своём посту президент Зимбабве Роберт Мугабе высоко оценил действия сил безопасности страны, предостерегая от протестов, передаёт ABC News. Мугабе выступил спустя несколько дней после того, как полиция разогнала антиправительственный митинг в столице Хараре.

U.S. Navy Роберт Мугабе

Мугабе говорил на церемонии в память о его бывших союзниках во время войны.

Памятные мероприятия проводятся ежегодно в честь погибших героев южноафриканской страны, в особенности тех, кто участвовал в войне 1970-х годов за независимость.

«Я слышал Цвангираи (лидер оппозиции — ИА REGNUM ), призывающего к коалиции, как единственному способу свергнуть правительство, … протесты не приносят пользу, потому что они обычно заканчиваются насилием. Как это помогает выходить на улицы, только чтобы показать, что вы можете бросать камни, забивая камнями полицию?» — заявил старейший действующий глава государства на планете на местном языке шона.